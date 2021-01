Un nouveau facteur contribuant au chômage: les robots !

D’après une étude Roland Berger, 3 millions d’emplois sont menacés par les robots. Il semblerait que les automates ne soient pas forcément les meilleurs amis de l’homme.

Les robots prenant la place des humains sont une banalité la science-fiction mais deviennent notre plus grande peur dans la réalité. Une étude signée Roland Berger n’arrange d’ailleurs pas les choses. En effet, elle estime que d’ici 2025, 20% des tâches seront automatisées et que pas moins de 3 millions de salariés seront remplacés par des machines les conduisant donc au chômage. Des chiffres qui font froid dans le dos!

Cette réalité toucherait plusieurs secteurs comme l’agriculture, l’hôtellerie, les administrations publiques, l’armée et la police. L’éducation, la santé et la culture seraient les seuls secteurs à échapper à cette automatisation.

Donc , vous l’avez compris on attribuerait à présent aux robots des tâches importantes. Ces derniers pourraient occuper des emplois non qualifiés et des emplois qualifiés. Encore un détail qui montre que personne ne sera épargné par le remplacement de l’humain par la machine. Imaginez des robots comptables, juristes et même journalistes comme le précise Hakim el Karoui, associé au cabinet Roland Berger.

