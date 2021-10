Les Français sont de moins en moins préoccupés par leur pouvoir d’achat

Le baromètre Viavoice-BPCE indique que 53% des Français envisagent une diminution de leur pouvoir d’achat dans les prochains mois. Un pourcentage en baisse vu qu’il était de 63% en novembre.

Le baromètre Viavoice-BPCE publié aujourd’hui par Les Echos en collaboration avec France Info indique que la part des Français préoccupés par leur pouvoir d’achat au cours des trois prochains mois est en nette diminution. En effet, le quotidien expose que cette part ne représente plus que 53% des Français, un chiffre affichant une baisse de six points par rapport au mois de janvier et de dix points par rapport à novembre 2013.

Le journal économique précise tout de même que ce repli des inquiétudes est surtout observable dans toutes les catégories socioprofessionnelles.

François Miquet-Marty de l’institut Viavoice. note que ce recul ne change pas réellement les intentions de comportement des consommateurs.

Pour un recul de 10%, seuls 6% des Français ont véritablement l’intention de dépenser plus d’argent dans les prochains mois.

Cette stabilité anticipée des comportements de dépenses semble avoir pour origine un comportement de prudence et une continuité des contraintes financières qui sont être très forte pour certains Français.

