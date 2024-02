Bouygues Telecom veut remédier à la maturation du marché du fixe: l’opérateur lance une offre à 19,99euros/mois

Aujourd’hui Bouygues Telecom a annoncé qu’il lançait l’offre triple-play (internet, téléphonie fixe, télévision) à seulement 19,99 euros par mois. Ce prix est très encourageant vu qu’il est remarquablement inférieur au prix du marché.

Il y a quelque temps Martin Bouyugues, le patron de Bouygues avait déclaré qu’il allait entamer la guerre des prix à son concurrent Xavier Niel, patron de Free, il avait promis également 150 euros d’économie par an aux abonnés du fixe soit une économie de 12,5 euros par mois.

A la conférence de presse sur les résultats financiers annuels,qui s’est déroulée aujord’hui, Martin Bouygues, a levé le voile sur cette nouvelle offre comprenant ainsi les appels illimités vers les fixes en France et vers 121 destinations et bien entendu l’accès à 165 chaînes de télévision.

Martin Bouygues n’a pas oublié de faire une petite comparaison entre ce qu’il propose et les offres proposées par Orange qui fixe un prix de 36,90 euros, par SFR qui fixe un prix 31,90 euros et par son plus proche rival Free qui propose cette offre à 31,98 euros.

En effet, Martin juge que le marché du fixe a atteint la phase de maturité et que pour y remédier il est nécessaire d’opérer des changements chocs !

Bouygues Telecom est à la ramasse derrière ses concurrents donc cette offre dont l’objectif est de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs pourrait bouleverser le classement !

