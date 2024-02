Défaillances d’entreprises: un nombre alarmant

Une nouvelle choque, le nombre de défaillances d’entreprises a surpassé le nombre record de l’année 2009. IL atteint le seuil de 63.452 en 2013. Du jamais vu !

D’après le baromètre publié par l’assureur-crédit Coface, ce 12 février, il semble fortement que le nombre de défaillances d’entreprises demeura à un stade élevé cette année aussi. Ce qui n’est pas trop surprenant vu que le nombre de défaillances avait atteint en 2013 le chiffre record de 63.452 soit une hausse de 5,3% par rapport à l’année 2012.

Le chiffre obtenu en 2013 est quasiment similaire à celui de l’année record 2009, qui affichait à cette époque 63.204 défaillances !

D’après Coface, le nombre et le coût financier que provoquent les défaillances enregistrées en 2013 sont nettement supérieurs à ceux de 2009, un résultat qui trouve une explication logique vu l’effet de la crise, seulement il est impératif de noter que le taux de défaillance demeure stable soit 0,8% et reste tout de même pas loin du taux pré-crise. Cette stabilité provient en partie de la progression continue du stock d’entreprises.

Il s’avère que la détérioration a été spécialement puissante au deuxième et troisième semestre de 2013 affichant respectivement 9,8% et 8,2% par contre celle-ci a été plus modérée au quatrième trimestre exposant 2,9%.

