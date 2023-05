30 millions de dollars pour Nessma TV

La chaîne satellitaire tunisienne des frères Karoui a désormais deux nouveaux actionnaires.

Quinta Communications, le groupe du producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar, et Mediaset, groupe italien de communication contrôlé par la famille Berlusconi, ont annoncé, mercredi, en marge du Festival de Cannes, leur association et prise de participation à hauteur totale de 50% dans le capital de Nessma TV.

Basée à Tunis, Nessma TV avait été lancée au printemps 2007 par le groupe tunisien Karoui & Karoui.

Les frères Karoui ont confirmé dans une conférence de presse à Gammarth l’augmentation du capital de la chaîne avec cet apport de 30 millions de dollars répartis à parts égales entre Quinta et Mediaset. Ils ont annoncé aussi la désignation de Fethi Houidi à la tête de Nessma TV.

Mr Tarak ben Amar a annoncé que Nessma TV va devenir une chaîne parfaite et complète et pas spécialisée seulement pour les clips, il a pris l’exemple de M6 ( il y est un actionnaire ) comment elle a débuté avec les clips et maintenant, elle est considérée parmi les meilleurs chaînes mondiales.

