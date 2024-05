Première franchise Tuniso-tunisienne: Premier magasin Materna à Sfax

Plus que 2500 visiteurs ainsi que M. Mehdi Houas, Ministre du Commerce et de Tourisme, ont été présents lors de l’ouverture du magasin Materna Sfax sis sur la Route Sidi Mansour (km 1,5) le samedi 28 Mai 201. Materna a instauré son nouveau magasin suite à la première franchise Tuniso-tunisienne accordée à un jeune diplômé plein d’enthousiasme et de bonne volonté ; à l’image de la Tunisie d’aujourd’hui.

En effet, cette ouverture est le fruit d’un désir de développer le réseau d’une enseigne tunisienne ayant un concept inédit et un savoir faire reconnu encourageant le développement des enseignes tunisiennes via la franchise.

Materna regroupe tout le monde de la puériculture, vêtements, chaussures, jouets, cosmétiques et décoration dans un seul magasin ainsi qu’un véritable espace dédié aux enfants et aux familles. Ses magasins vous offrent aussi une occasion de retrouver les collections des grandes marques de la mode enfantine avec les dernières tendances et assure un confort d’achat optimal aux parents tout en créant un monde parfait de plaisir aux enfants.

En effet, Materna a créé un univers pour le bébé, l’enfant et la future maman et a notamment conquis une place exceptionnelle chez les mamans dans l’une des plus belles étapes de leurs vies qu’est l’arrivée d’un enfant.

Aussi, Materna invente et innove en créant un label qui répond aux plus hauts standards de qualité et d’innovation.

