Relance du tourisme tunisien: la saison n’est pas aussi désastreuse qu’on le croit

Durement frappé par les agitations au cours de la révolution, la saison touristique a été estimée être catastrophique pour cette année.

Et la surprise ! L’aéroport International de Djerba a accueilli au cours du Week-end, 59 vols charters en provenance surtout de l’Europe dont la France et la Belgique, alors qu’une nette reprise des charters a été, notamment, observée au niveau des aéroports de Monastir (17 vols charters) et de Tunis-Carthage (huit vols).

Cette reprise a eu un impact positif sur les opérateurs touristiques de Djerba, qui ont connu, au cours du premier trimestre 2011, des baisses de leurs activités dépassant les 50%.

Actuellement, 13 525 touristes séjournent dans l’île des Lotophages, dont 7 840 français, 2 174 allemands et 2099 belges.

Samedi, à l’aéroport de Djerba, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mehdi Houas, a mis l’accent, sur la garantie de la qualité des prestations à tous les niveaux de la chaîne touristique, afin que la reprise des flux touristiques soit dans les meilleures conditions d’accueil et de séjour.

Il a visité, toutefois, le complexe réalisé sur le site archéologique de Douiret (Tataouine) qui abrite une résidence traditionnelle d’une capacité de 41 lits, des boutiques d’artisanat et un restaurant, ainsi que l’association pour la protection de la nature et de l’environnement à Douiret qui a eu, dernièrement l’exclusivité d’ouvrir des résidences traditionnelles pour encourager le tourisme culturel et écologique dans la région.

