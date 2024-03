Attijari Bank supporte les PME avec un nouveau programme

Attijari Bank vient de lancer un nouveau programme, baptisé, Mousanada, en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans trois secteurs (industriel, commercial et de services), et dont l’activité a été bouleversée par les événements post révolution.

La banque a publié un communiqué, le mardi 30 décembre, dans lequel elle déclare la mobilisation d’une équipe de professionnels, chargée d’aider ces entreprises, tant au niveau des structures centrales qu’au sein de son large réseau d’agences et de centres d’affaires, à prévoir sur leurs futurs défis et enjeux. De même, Attijari Bank assure répondre au mieux à leurs besoins circonstanciels, et ce, dans le cadre d’une procédure allégée en matière de traitement des dossiers.

L’accompagnement de ces entreprises pourrait se matérialiser par des formules leurs permettant de faire face à des besoins imprévus et urgents en trésorerie (paiement de fournisseurs, paiements de salaires, etc.).

