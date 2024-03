Le changement des logos tunisiens continue

Après la chaîne nationale qui avait pour nom Tunisie7 et qui s’est changée pour TTN (Télévision Tunisienne Nationale), un changement qui s’est accompagné d’un nouveau logo en rouge et blanc, c’est au tour de La Poste tunisienne de changer le sien avec une refonte de cette identité graphique qui laisse le violet (made in Ben Ali) pour retrouver un bon bleu et jaune, une mesure qui intervient dans le soucis de rompre avec les symboles de l’ancien régime.

En effet, la charte graphique de La Poste tunisienne a été refaite pour nous présenter des couleurs loin du violet présidentiel, le site web de la société a été mis en ligne avec les nouvelles couleurs que vous pouvez découvrir ici, il est devenu beaucoup plus aisé sur le plan de la navigation et le plan ergonomique. Seulement, une remarque que nous nous permettons de faire est la mise à jour du contenu, à l’exemple des articles de l’actualité qui remontent à 2010 pour les tous récents. Nous aurions bien aimé voir la société améliorer un peu plus sa communication, notamment avec la publication des nouvelles décisions et dépêches à l’exemple de cette mise à jour de la charte graphique.

Toutefois, les billets d’argent gardent encore la fameuse mention 7 novembre, date à laquelle Zine El Abidine Ben Ali s’est emparé du pouvoir en falsifiant des documents mettant l’ancien président Habib Bourguiba sur le banc des non-aptes à l’exercice des fonctions présidentielles.

Nous nous attendons alors au retrait des billets d’argent du marché et leur remplacement qui pourrait intervenir bientôt.

