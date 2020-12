Plus de 4 internautes sur 5 gèrent leurs comptes en banque sur Internet

Selon un sondage publié ce jeudi, plus de 82% des internautes gèrent leurs comptes en banque sur le Web. Mais sans pour autant abandonner leur agence qu’ils continuent de fréquenter pour 86% d’entre eux.

Plus de la moitié des personnes interrogées (56%) ont déjà envoyé un e-mail à leur conseiller et près d’un tiers (32%) ne reçoivent plus leurs relevés bancaires par courrier, indique cette étude Mediamétrie/NetRatings effectuée pour la Fevad (fédération du commerce en ligne et de la vente à distance).

Les internautes sont 17% à envisager de souscrire auprès d’une banque entièrement en ligne, 42% estimant que les taux sont plus avantageux et les frais plus compétitifs. «L’essor de la banque à distance se poursuit, confirmant la confiance des internautes envers le canal Internet, même pour les opérations complexes», souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

Près de la moitié des utilisateurs de smartphones (49%) et de tablettes (46%) ont téléchargé une application financière, principalement celle de leur banque. En revanche, seuls 6% des internautes sont inscrits à la page Facebook et 3% à un fil Twitter de leur organisme financier. L’étude note toutefois que plus d’un internaute sur trois estime que les réseaux sociaux véhiculent une image plus moderne des banques.

Désormais, c’est l’ère du e-banking

