Evénement : Paris – New York en train dès 2030

L’Idée avait été lancée en 1905 par le Tsar Nicolas II, mais la Première Guerre Mondiale l’avait freiné dans son projet. Aujourd’hui, le projet d’un train reliant Paris à New-York devrait voir le jour.

Ayant mis sur papier le plan d’un tunnel qui passerait sous le détroit de Béring entre la Sibérie et l’Alaska, la Russie et les Etats-Unis ont mis 70 milliards d’euros dont 12 pour le seul tunnel. Pour se rendre compte que ce tunnel sera deux fois plus long que celui sous la Manche.

L’objectif de ce projet ne sera pas uniquement à satisfaire les touristes du monde entier, mais servira aussi à créer des réseaux énergétiques et de fibres optiques. Ce projet de tunnel changera grandement la donne dans les échanges et le flux de marchandises au niveau mondial.

Pour ceux qui souffrent le mal de l’air, il faudra donc attendre l’horizon 2030 pour faire deux semaines de voyage, rien que pour l’aller !



