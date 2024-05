Le Fond Saoudien pour le Développement accorde un crédit de 150 millions de dollars à la Tunisie

Accordant, mardi 28 mai 2013, un crédit de 150 millions de dollars (soit 230 millions de dinars) à la Tunisie, le Fond Saoudien pour le Développement a amortit la valeur sur 20 ans avec un délai de grâce de 5 ans.

Le ministre du Développement et de la Coopération Internationale, Amine Doghri et Youssef Ben Ibrahim, vice-président et directeur général du Fonds, ont signé l’accord de ce prêt.

L’objectif du crédit :

=> Financer la construction de 20 mille logements sociaux au profit de la frange sociale à faibles revenus.

J’aime ça : J’aime chargement…