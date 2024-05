France : Pomme de terre à 90 centimes le kilo

Le mauvais temps a des conséquences sur le portefeuille des ménages et ainsi sur leurs morales. A cause des intempéries, le prix de la pomme de terre s’est ainsi envolé ces derniers mois. De manière générale, c’est tout le calendrier de la production des fruits et légumes qui a été bouleversé.

1/ La pénurie s’installe, le prix de la pomme de terre grimpe à 90 centimes le kilo, soit une augmentation de presque 50% cet hiver. Le sac de 5 kilos était en effet vendu 50 centimes le kilo il y a tout juste un an. Aujourd’hui, ce même sac coûte 90 centimes le kilo. Une situation inattendue alors que le prix de la pomme de terre est d’une stabilité absolue depuis des années.

2/ Le mauvais temps, la pluie, les inondations qui, dans toute l’Europe, ont provoqué des dégâts dans les parcelles à l’automne dernier. Antoine Peenar, producteur près de Calais, explique « Sur 1.400 tonnes de pommes de terre que je devais récolter, il y en a ici 450 tonnes que j’ai pu sortir des champs« . Avant d’enchaîner « C’est le phénomène climatique qui a commencé entre le 23 septembre et 15 janvier : 800 millimètres. Les pommes de terres n’aiment pas les excès d’eau, on n’a pas pu les récolter à cause de la pluie, certaines ont pourri dans l’eau ».

3/ En perdant les deux tiers de sa récolte cet hiver, explique que la France n’est pas le seul pays touché par cette pénurie commentant« A cause des mauvaises conditions au printemps pour l’implantation aussi en Angleterre, en septembre on savait qu’il manquerait des pommes de terre en Europe. La pomme de terre, ce n’est pas comme les boulons : il faut un an pour la produire, si on ne prévoit pas qu’il fallait plus de stock, automatiquement il en manque, il y a une rareté. ».

