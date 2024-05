Nos villes innondées d’ordures quant à l’approche de la saison touristique…

Les déchets ménagers, on en voit partout ! Des quartiers les plus démunis au plus chics de la Tunisie, aucun endroit et aucune rue n’y échappe à l’entassement des poubelles… La Tunisie, jadis verte, devient de plus en plus sale.

Mettant en garde contre les répercussions néfastes de l’entassement des déchets ménagers que ce soit sur l’image de la Tunisie ou sur l’environnement, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) a avoué la réception de « plusieurs réclamations des touristes à ce propos », indique le Middle East Online.

Tirant la sonnette d’alarme en raison de :

1- La baisse des budgets municipaux.

2- Le manque d’équipements.

3- La fermeture de plusieurs dépôts d’ordures.

Le directeur général des collectivités locales souligne ainsi la dégradation de la situation dans les villes touristiques notamment les banlieues nord et sud, Djerba, Sousse, Monastir et Tozeur.

Par ailleurs, dans l’optique de résoudre ce soucis, préserver l’environnement et améliorer l’image de la Tunisie, plusieurs responsables ont mis en évidence la nécessité d’élaborer une stratégie nationale en faisant participer tout les acteurs concernés.

En Avril dernier, des mesures urgentes susceptibles de remédier à l’entassement des déchets ménagers ont été annoncées. Toutefois, toute réelle concrétisation ne semble rien changer ! Est-ce la priorité du gouvernement, lui divisé par des divergences politiques ? Si on était dans un pays développé, on aurait vu les propriétaires d’hôtels unir leurs forces afin de s’en débarrasser au lieu de se plaindre ! Mais pour ça, faudrait d’une réforme au niveau des mentalités !

Qui sonnera le glas pour sauver cette saison touristique ? Une question qui demeure sans réponse…

Ci-joint un extrait d’un reportage télé sur l’île de Djerba mettant en évidence la problématique des déchets ménagers et comment les différents intervenants traitent le sujet :

