Tunisie obligée de recourir au nucléaire pour produire l’électricité

A l’horizon de 2020, et en raison de la baisse des réserves du pays en pétrole et gaz et l’accroissement de la demande locale dans ce domaine, Ali Abaas (directeur central et technique de l’Office National des Mines) affirme que la Tunisie sera obligée d’installer un réacteur nucléaire pour produire de l’électricité.

Au quotidien, l’économie nationale a besoin de 6 mille mégawatts d’électricité alors que le pays n’en produit actuellement que près de la moitié engendrant des coupures d’électricité, pendant la pointe de la consommation en été et conduisant à l’adoption de politiques de maîtrise de la consommation.

Ali Abaas a ajouté « Des études spécialisées ont montré l’absence de mines d’uranium en Tunisie, mais cette matière peut être extraite du phosphate dont de grandes réserves sont disponibles en Tunisie ». Soulignant que « la communauté et les organisations internationales concernées par l’énergie nucléaire ne se sont pas opposées aux recherches réalisées par la Tunisie en vue d’installer des réacteurs nucléaires dédiés à la production de l’électricité, d’autant que le pays ne constitue pas un danger pour la paix internationale ».

