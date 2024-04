Une panne informatique cloue les avions d’American Airlines au sol

Un problème informatique sur le système de réservations de la compagnie aérienne American Airlines a temporairement cloué au sol tous ses vols aux Etats-Unis mardi, ont indiqué des porte-parole de la compagnie et de l’autorité fédérale de l’Aviation (FAA).

Le réseau American fait l’objet de pannes intermittentes, a indiqué la compagnie dans un communiqué reçu par courriel.

Nous avons un retard au sol sur tout le système qui va durer jusqu’à 21H00 GMT alors que nous travaillons à la résolution aussi rapide que possible de ce problème, a-t-elle ajouté en s’excusant pour tout désagrément occasionné.

Un porte-parole a ensuite indiqué que le problème avait démarré en début de matinée et qu’à 20H30 GMT les systèmes avaient été pleinement restaurés.

Toutefois nous nous attendons à une poursuite des retards et annulations pendant le reste de la journée, a-t-il ajouté, précisant que 670 vols ont été annulés.

Une source proche de la FAA a confirmé à l’AFP que l’agence fédérale avait maintenu les avions au sol temporairement à la demande d’American Airlines en raison de leurs problèmes informatiques.

Dans un message sur le réseau social Twitter, American Airlines indiquait par ailleurs que le problème se situait au niveau de l’accès au système de réservations.

American, dont la maison mère AMR est en dépôt de bilan depuis novembre 2011 et vient de déposer un plan de sortie de faillite, prévoit de fusionner avec US Airways pour former la première compagnie aérienne américaine.

Les autorités de la concurrence doivent encore donner leur feu vert à cette union dont la finalisation est prévue au troisième trimestre.

