Fuite de plus de 2,5 documents économiques secrets

Plus de 2,5 millions de documents concernant des sociétés offshore ont été transmises à un réseau international de journalistes, ont indiqué « Le Matin Dimanche » et la « SonntagsZeitung », qui y ont eu accès. Selon eux, des personnes et des sociétés suisses sont concernées.

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), basé à Washington, a reçu sous forme informatique cette masse de données occupant 260 Gigabytes, soit un volume 160 fois supérieur aux câbles diplomatiques américains publiés par Wikileaks en 2010. Avec ses partenaires travaillant dans près de 40 pays, l’ICIJ a présenté jeudi les premiers résultats de l’exploitation de cette fuite.

Il y a plus d’un an, un paquet a été envoyé anonymement par la poste à une adresse en Australie. Le disque dur qui se trouvait à l’intérieur a ensuite été transmis à l’ICIJ. Ces « Offshore Leaks » contiennent une quantité d’informations bien supérieure à toutes les fuites de données bancaires survenues ces dernières années de Suisse vers l’Allemagne ou la France, notent les deux journaux.

35 médias impliqués

Les documents – des contrats et des fax numérisés, des copies de passeports, des e-mails, de la correspondance bancaire et de nombreux autres documents – sont issus de deux sociétés spécialisées dans les domiciliations offshore.

Depuis plusieurs mois, plus de 80 journalistes du monde entier travaillent sur cette masse de données, tentant de décortiquer les montages financiers internationaux, souvent complexes, et de mettre en contexte ces informations. Quelque 122’000 entités (sociétés, trusts, etc.) sont concernées, reliées à plus de 130’000 personnes dans 140 pays.

Plus de 35 médias de toute la planète vont dévoiler dès jeudi leurs investigations sur les Offshore Leaks. Parmi eux, « The Wahington Post », la BBC, « The Guardian », « Le Monde », « Die Süddeutsche Zeitung » ou « Asahi Shimbun », ont participé à ce travail. En Suisse, trois journalistes du « Matin Dimanche » et de la « SonntagsZeitung » ont eu accès à l’ensemble de ces données depuis décembre.

Les données concerneraient aussi un certain nombre de contribuables suisses. Le playboy germano-suisse Gunter Sachs, décédé en 2011 à Gstaad (BE), serait l’un d’eux. Ses exécuteurs testamentaires rejettent les accusations. A la vue de ces révélations, les autorités bernoises veulent rouvrir le dossier fiscal de Gunter Sachs.

