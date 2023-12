La Tunisie classée 59ème des pays où il fait bon naître

Selon le classement annuel de The Economist Intelligent Unit, en date du 27 novembre 2012, des pays où il fait bon naître, la Tunisie arrive en 59ème place derrière l’Arabie Saoudite (38ème), l’Algérie (54ème) et l’Iran (58ème).

Ce classement est réalisé par une unité rattachée au magazine britannique « The Economist » et recense les pays où on a de la chance d’y être né. Le classement se repose sur différents critères dont l’espérance de vie, la qualité des services de santé et éducatifs, le taux de criminalité et des enquêtes de satisfaction de la population.

Lauréats de ce classement, la Suisse est arrivée en tête suivie par l’Australie en seconde position, la Norvège, la Suède et le Danemark.

