La Tunisie à la conquête du marché des produits Bio à Dubai

Dans le cadre de la conquête de nouveaux marchés et en partenariat avec le Centre de Commerce International à Genève, la Tunisie s’apprête à s’attaquer au marché des produits biologiques dans les pays du Golfe, particulièrement aux Emirats Arabes Unis, où un évènement sera organisé par les ministères tunisiens du Commerce et de l’Agriculture pour promouvoir les produits tunisiens.

En effet, onze entreprises seront présentes les 27, 28 et 29 Mai à Dubai pour rencontrer un bon nombre d’hommes d’affaires, distributeurs et spécialistes des produits biologiques, et ce, à l’hôtel Coral Deira (Dubai).

La rencontre sera l’occasion pour les entreprises tunisiennes de présenter leurs produits et leur savoir-faire afin de conquérir un marché à forte valeur ajoutée et qui connait une expansion dans les pays du Golfe.

Sucre organique, fruits et légumes, des herbes fraîches, les dattes tunisiennes et d’autres produits seront présentés lors des rencontres des entreprises tunisiennes avec les acteurs des pays du Golfe.

Un site web a été mis en place pour la promotion des produits tunisiens et la présentation des entreprises participantes. C’est aussi une vitrine permettant aux acteurs concernés de se créer une présence sur Internet afin de se rapprocher de leurs clients et éventuels partenaires.

De même, une page Facebook et un compte Twitter ont été mis en place pour le support de cette action.

