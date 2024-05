Le ministère du tourisme a consacré un budget de 50 milles dinars à la promotion du tourisme tunisien auprès des tunisiens résidents en France, en Italie et en Allemagne, a annoncé Ferid Fetni, directeur central à l’ONTT (Office national du tourisme tunisien).

Cette campagne promotionnelle (15-31 mai 2012) se tient concomitamment avec les promotions offertes par les sociétés nationales de transport aérien et maritime à savoir Tunisair et la CTN (compagnie tunisienne de navigation). L’objectif est d’alléger, pour la colonie tunisienne à l’étranger, le coût du transport et de lui permettre de contribuer à la reprise de la croissance économique dans le pays, selon les organisateurs. La campagne sera marquée par la diffusion de spots publicitaires sur trois radios françaises (Soleil, Orient et Burn) et la signature d’une convention avec trois agences de voyage tunisiennes, implantées à Paris, pour vendre des semaines en Tunisie à la colonie tunisienne, outre l’organisation d’une semaine culturelle en Italie dédiée aux ressortissants tunisiens résidant en Italie.

S’agissant du marché allemand Houcine Jaziri, secrétaire d’Etat à l’immigration et aux tunisiens, à l’étranger, a précisé que le transporteur national n’a pas pu faire de réductions vers la destination tunisienne à partir de l’Allemagne, vu les « énormes pertes » que la compagnie a subies dans ce pays.

Les ministères du tourisme et des affaires sociales ont, par ailleurs, convenu d’élaborer des programmes réservés aux tunisiens à l’étranger.

Elyes Fakhfakh, ministre du tourisme, a fait savoir que le ministère va œuvrer à offrir aux tunisiens, à l’étranger, un produit avantageux en termes de coût de transport et de résidence.

Pour sa part, le ministère des affaires sociales va assurer l’arrivée en Tunisie de 1000 enfants tunisiens dont l’âge varie entre 9 et 13 ans, a relevé M. Jaziri.

