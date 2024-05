Lab Expo, 1er salon des laboratoires du 2 au 5 Mai 2012

“Lab Expo Tunisia”, 1er salon des laboratoires, équipements et services de laboratoires, se tient du 2 au 5 mai, au parc des expositions du Kram.

Y prennent part près de 800 entreprises tunisiennes et étrangères (Allemagne, France, Pays Bas et Suisse) ainsi que 3000 visiteurs professionnels.

Selon la société des foires internationales de Tunis, organisatrice du salon, “Lab Expo Tunisia” va permettre aux professionnels, de s’informer sur la veille scientifique et technologique, la chaîne d’approvisionnement dans les laboratoires ainsi que d’analyser la concurrence.

Les institutions d’appui maghrébines (accréditation, métrologie..) ont parrainé la participation de leurs pays respectifs (Maroc, Algérie, Libye et Mauritanie..) à cette manifestation.

Les exposants au salon vont présenter aux professionnels leurs matériels et équipements ainsi que leurs produits et procédés technologiques innovants dans les secteurs des sciences de la vie et de l’environnement, la santé publique, la recherche scientifique et technologique, la biotechnologie, l’agro-alimentaire, les mines et le génie civil, la chimie et la pétrochimie, la cosmétique, la pharmacie etc…

Le réseau de laboratoires en Tunisie, comprend 75 laboratoires et couvre environ 2500 types d’analyses et d’essais.

