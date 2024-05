Syphax Airlines: Arrêt définitif de l’activité de la compagnie ?

Quand l’argent entre en jeu, l’intérêt du pays disparait des lieux ! C’est ce qu’on nous pousse à croire suite à un malheureux désaccord entre la compagnie aérienne Tunisair et la nouvelle Syphax Airlines après que les agents de la légendaire Tunisair aient refusé d’enregistrer les passagers de la petite nouvelle compagnie Syphax.

Selon M. Frikha, PDG de Syphax Airlines, Tunisair a accusé sa compagnie de faire de la concurrence déloyale et de l’avoir « piqué » ses clients, chose qu’il a réfuté sur les ondes de la radio Mosaique Fm. “Nous ne sommes pas des concurrents à Tunisair, nous concurrençons les compagnies étrangères en proposant des promotions à l’étranger pour attirer les clients des autres compagnies étrangères et ainsi ramener plus de devise en Tunisie”, a expliqué M. Frikha avant d’ajouter que “ce n’est pas avec deux avions que nous allons concurrencer Tunisair, nous proposons de l’assistance!”.

Aussitôt la nouvelle est tombée, plusieurs ont dénoncé le comportement des agents de Tunisair qui, selon eux, ne contribue pas à encourager l’investissement local et le tourisme alors que la Tunisie en a besoin.

De même, un deuxième incident au cours de la même journée, dimanche 29 avril 012, quand un avion arrivant de de la France à Tunis avait rencontré des difficultés pour descendre à l’aéroport Tunis-Carthage.

Tous ces incidents ont poussé M. Frikha a annoncé l’arrêt « définitif » de sa compagnie tout en promettant ses clients un remboursement de leurs billets dans les plus brefs délais.

Suite à cette annonce d’arrêt de l’activité de la compagnie Syphax Airlines, plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook pour le boycott de la compagnie Tunisair pour dénoncer son comportement et les obstacles qui ne cessent de barrer le chemin à Syphax Airlines.

