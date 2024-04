Enfin un accord entre Syphax Airlines et Tunisair

Le transporteur privé “Syphax airlines” a été autorisé à opérer à partir de tous les aéroports tunisiens, au terme d’une séance de travail tenue, samedi, sous la présidence du ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, et en présence des Présidents-directeurs généraux de l’aviation civile, de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), du groupe Tunisair et de Syphax airlines.

Un communiqué publié samedi par le ministère du Transport, indique, également, que Syphax airlines est appelée à approfondir l’étude de l’exploitation de l’aéroport Tunis-Carthage dans le cadre de la complémentarité avec Tunisair, en vue d’éviter toute concurrence pouvant porter atteinte à la flotte aérienne nationale.

Il a été encore convenu de signer un accord de type “interline” entre les deux transporteurs aériens, offrant aux deux parties de plus larges opportunités de coopération, à travers la reconnaissance mutuelle des billets d’avions.

Dans ce même communiqué, l’accent a été mis sur la nécessité de coordonner les efforts des deux compagnies, en vue de préparer la flotte aérienne nationale, à faire face à la concurrence des entreprises étrangères, dans la perspective de l’ouverture du ciel (Open Sky).

