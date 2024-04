Recrutement de 2359 personnes dans l’enseignement supérieur

Sur les 25 mille recrutements annoncés par le gouvernement provisoire dans la fonction publique au titre de l’année 2012, 2359 postes d’emplois sont prévus dans le secteur de l’enseignement supérieur dont 1101 maître-assistants et 1258 assistants de l’enseignement supérieur. Ces recrutements s’effectueront sur dossiers.

Le dépôt des dossiers de candidature au poste de maître assistant a été fixé du 30 avril au 11 mai 2012, alors que celui relatif au poste d’assistants de l’enseignement supérieur s’étalera du 31 mai au 9 juin.

Les dossiers des postulants doivent être déposés sur support numérique auprès des établissements universitaires les plus proches selon le directeur général de l’enseignement supérieur privé et de l’équivalence et responsable de la direction des examens et des concours universitaires, Mounir Mâali, ajoutant que les candidats à ces deux postes doivent être titulaires d’un doctorat.

Les commissions de recrutement et de promotion composées de professeurs universitaires élus et de représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique veilleront sur le bon déroulement de ces deux concours.

“Chaque commission procèdera, sur la base d’une grille d’évaluation, à la notation du dossier de chaque candidat en tenant compte de son cursus universitaire et de ses recherches (publications). Elle est tenue d’informer le candidat des motifs de refus de son dossier” a précisé M. Mâali.

S’agissant de l’affectation des candidats retenus, le responsable a fait savoir que le ministère veillera à la répartition de ces derniers sur les différents établissements universitaires à travers le pays, en tenant compte de la volonté des candidats, mais surtout des besoins des institutions.

A noter que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé, au titre de l’année 2012-2013, et dans le cadre du mouvement de promotions, un concours pour les postes de maître-assistant (584), professeur d’enseignement supérieur (225) et maître de conférence (272).

J’aime ça : J’aime chargement…