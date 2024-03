Moncef Marzouki rencontre le directeur exécutif de SunGard

Le Président provisoire de la République Moncef Marzouki a reçu, mardi matin, au palais de Carthage, le directeur exécutif du groupe américain « SunGard » Harold Finders qui était accompagné d’une importante délégation du groupe.

Présent en Tunisie depuis 2008, le groupe SUNGARD est l’un des leaders mondiaux en logiciels et services informatiques orientés pour la Finance (banques, assurances, bourses, etc.). Son chiffre d’affaires est estimé à 5 milliards de dollars et emploie environ 20 milles personnes.

Selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, la rencontre a permis d’examiner les opportunités d’investissement et de partenariat en Tunisie et les moyens de renforcer la présence des entreprises SunGard en Tunisie.

Harold Finders a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre qu’il a qualifiée de « positive et constructive », affirmant, à ce propos, la volonté du groupe, qui emploie, actuellement, en Tunisie près de 500 ingénieurs en logiciels et services informatiques, de promouvoir ses activités dans le pays.

“Le climat d’investissement en Tunisie est encourageant, compte tenu du haut niveau de compétitivité sur le marché Tunisien”, a-t-il justifié.

Il a, également, souligné la nécessité de perfectionner la formation universitaire des étudiants en matière de développement de logiciels.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du chargée d’Affaires à l’Ambassade des États Unis à Tunis Nathalie Brown et de la Présidente de la Chambre tuniso-américaine de commerce Amel Bouchamaoui.

J’aime ça : J’aime chargement…