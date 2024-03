Auchan s’associe à Magasin général à hauteur de 10%

La société Magasin général a signé récemment un accord de partenariat de long terme avec ISMS, holding du métier supermarchés de groupe Auchan (France), spécialisé dans la grande distribution, a annoncé M. Tahar Bayahi, président directeur général de la société Magasin Général.

En vertu de cet accord, ISMS compte prendre une participation initiale de 10% dans le capital de la société Magasin Général à travers la société tunisienne New CORP (SARL), filiale de Med Invest Corp SA, contrôleur du groupe Magasin Général.

M. Philippe Saudo, directeur général à Auchan a indiqué que « cette prise de participation capitalistique de 10% ne représente qu’un simple engagement », indiquant que « cette participation pourrait passer à 25% ».

«Une telle participation pourrait avoir lieu à l’occasion d’une augmentation de capital du Magasin Général», a expliqué M. Bayahi.

A travers ce partenariat Auchan compte apporter son savoir-faire en matière de formation, marketing, contrôle de gestion…, a affirmé M. Saudo.

S’agissant des investissements, l’accord stipule une démarche commune, pour les deux sociétés, sur la Libye, l’objectif étant d’implanter une entreprise régionale, ont fait savoir les deux partenaires.

Le groupe Auchan occupe la 12ème place du classement mondial des distributeurs et compte 616 hypermarchés, 759 supermarchés intégrés et 1653 magasins franchisés ou associés à travers le monde. Il a 262 mille collaborateurs dans 12 pays et réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 44 milliards d’euros, soit près de 88 milliards de dinars.

Le Magasin général est une chaîne de grandes surfaces qui existe depuis le début des années 1920. Le groupe a été privatisé en 2007 et acquis par les groupes Poulina et Bayahi. Il réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 500 millions de dinars.

