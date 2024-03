Le Qatar devient l’un des principaux actionnaires de Total

Avec l’acquisition de 2% du capital du groupe pétrolier Total, le Qatar devient l’un des principaux actionnaires, précisément troisième, selon le journal Les Echos qui indique que les achats auraient été discrètement réalisés par deux fonds souverains, avant d’être regroupés au sein de Qatar Holdings.

Le Qatar rejoint ainsi le premier actionnaire du groupe français Groupe Bruxelles Lambert, société d’investissement de l’homme d’affaires belge Albert Frère (+4% du capital) et les salariés qui détiennent 3.32% du capital de Total. Parmi les autres actionnaires, on cite le fonds chinois State Administration of Foreign Exchange (SAFE), Areva (0.3%) et BNP Paribas (0.2%).

Ainsi le Qatar continue son investissement sur le marché français après le rachat du club Paris Saint-Germain, la reprise de quelques palaces, Carlton à Cannes Royal Monceau (Paris), les droits télévisés de la Ligue 1 de France avec la pénétration du groupe Al Jazeera Sport et d’autres participations, 10,1% du capital du groupe Lagardère, 5,6 % du constructeur Vinci, 5 % du groupe Veolia Environnement, et 7,5 % du constructeur aéronautique EADS (Airbus).

