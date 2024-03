Saisie de 1200 litres de lait de contre-bande destinés à la Libye

1200 litres de lait de contrebande destinés à la Libye ont été saisis récemment par la brigade de contrôle économique, en collaboration avec la brigade de la garde routière dans la région de Tataouine.

Les deux brigades avaient également relevé une série d’infractions notamment dans les marchés hebdomadaires et municipaux et ce, dans le cadre de leurs patrouilles visant à lutter contre l’augmentation des prix enregistrée au cours de ces derniers jours dans les différentes localités de la région.

Dans ce contexte, le directeur régional du commerce dans la région de Tataouine, Ridha Hamzaoui a indiqué que les services du commerce dans la région sont disposés à assurer tous les besoins des citoyens et à contrer toute forme de spéculation et de majoration illégale des prix pour protéger leur pouvoir d’achat et garantir les droits des commerçants et des producteurs tout en ajoutant que des efforts sont déployés en vue d’organiser le commerce de gros des légumes et des fruits dans un marché de gros, précisant, d’autre part, que l’approvisionnement du marché se poursuit à un rythme régulier et normal.

Les opérations d’import et d’export à travers le point frontalier Dhehiba-Wazen sont encore suspendues en raison de l’absence de bureaux spécialisés dans la gestion de ce type d’opération, ce qui a causé la perte de plusieurs chances d’exportation des produits locaux divers sollicités par les citoyens de la localité du Jebel El Gharbi en Libye.

