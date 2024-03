Répartition des vols entre l’aéroport d’Enfidha et celui de Monastir

Des experts du ministère du Transport et de la société Turque TAV Tunisie ont convenu, vendredi, de partager le trafic aérien de manière équitable entre les aéroports internationaux d’Enfidha-Hammamet et de Monastir qui devra atteindre sa capacité maximale (entre 3 et 3,5 millions de voyageurs).

Cet accord intervient après une série de rencontres tenues sous la présidence de M. Abdelkarim Harouni, ministre du Transport, pour examiner les problématiques auxquelles fait face l’aéroport international de Monastir depuis la Révolution du 14 janvier 2011.

Les syndicats de l’aéroport accusent la société turque d’œuvrer à réduire le trafic aérien de l’aéroport de Monastir afin de détourner les vols vers l’aéroport international d’Enfidha.

Selon un communiqué du ministère du Transport publié, vendredi, cette réunion a permis, de créer une commission conjointe (ministère et la société TAV Tunisie) qui se chargera du contrôle des travaux de maintenance au niveau de l’infrastructure de base et de la qualité des services accordés au sein de l’aéroport.

Le ministère et l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) suivront de près l’exécution des concessions relatives à la gestion des aéroports internationaux de Monastir et d’Enfidha, ajoute la même source.

L’exploitation de l’Aéroport International d’Enfidha et de Monastir est assurée par la société turque TAV (octobre 2009), dans le cadre d’un contrat de concession de 40 ans.

