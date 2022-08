C’est sans doute la voiture la plus luxueuse du monde

Sur le papier, il ne fait nul doute que c’est la voiture la plus luxueuse du monde.

Si beaucoup de marques de véhicules tentent et ont tenté de livrer le véhicule le plus luxueux sur la planète, une marque pourrait bien avoir réussi. Ici, il est donc question de ce qui apparaît comme la voiture la plus luxueuse du monde ; et c’est une limousine.



Bentley, Rolls-Royce ou Mercedes ?

Pour celles et ceux qui se demandent vers quelle marque se tourner pour découvrir la voiture la plus luxueuse du monde, il pourrait bien y avoir des surprises. En effet, il n’est ici pas question de se tourner vers Bentley ou Rolls-Royce ; qui habituent pourtant à des gammes de luxe assez importantes. En réalité, il faut se tourner vers Mercedes pour découvrir un niveau de luxe encore jamais atteint. Et le modèle spécial de la Classe S s’impose notamment grâce à des places arrières au confort exceptionnel.



Mercedes Pullman



La Mercedes Classe S la plus en vogue dans le luxe, la version Pullman de Mercedes-Maybach S600. Ici, il est question d’une variante de Mercedes qui se veut plus allonger qu’à l’accoutumer, et équipée de quatre places à l’arrière. Des places qui se font face.



Le prix de la S600 Pullman

Une certitude autour de cette voiture la plus luxueuse du monde, c’est que les passagers n’auront pas à envier d’autres passagers, d’autres véhicules luxueux. Bien au contraire même. À noter cependant que ce modèle de Mercedes se moyenne à plus de 500 000 euros. Le prix pour la voiture la plus luxueuse du monde.



Incroyable, cette compilation des plus luxueuses voitures du monde en vidéo :