Difficile de ne pas aimer les chiens, qui parviennent à s’imposer comme un animal de compagnie de référence.

Un vieil adage le dit sans cesse ; le chien est le meilleur ami de l’homme et en adopter un est un objectif clair pour beaucoup de personnes. Mais vers quelle race se tourner ? Retour sur les 5 races de chiens préférées des Français.

Top 5, Le chihuahua

Cette race de chien est de plus en plus visible en France, et ce n’est pas sans raison. Un chihuahua est très dévoué envers son maître. S’il est la plus petite race de chien du monde, le chihuahua n’a de cesse de gagner en popularité. Dans le monde, les adoptions ont doublé entre 2009 et 2015.

Golden Retriever, N°4

En France, le Golden Retriever est certainement l’une des races de chiens les plus populaires. Très aimés des Français, les Golden Retriever sont Intelligents, en plus d’êtres amicaux et dignes de confiance. Parfait pour une famille avec enfants.

Top 3, Le Berger Allemand

Apparue pour la première fois à la fin du XIXe siècle en Allemagne, cette race de chien est très appréciée des Français. Le Berger Allemand (ou Berger Alsacien) est très loyal et veilleur.

N°2, Le Berger Australien

Le Berger Australien est clairement devenu l’un des nouveaux chouchous des Français. En effet, la race est très aimée et cela se comprend par son caractère affectueux et protecteur avec sa famille d’adoption. Sa robe est aussi un critère de sélection ; et les couleurs de cette race sont nombreuses.

Le chien de Berger Belge, N°1

Actuellement, voici la race de chien préférée des Français. Il faut dire que le Berger Belge se veut très intelligent. Sans compter qu’il est très attachant, et d’une loyauté sans faille.

