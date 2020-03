Les attentats du 11 septembre : complot ou pas complot ?

Le 11 septembre 2001 a été marqué à tout jamais dans l’histoire ; mais beaucoup pensent que ces attentats étaient, en réalité, un complot.

Le Président Georges W. Bush s’est prononcé le mardi 11 septembre 2001, et le monde entier a connu une catastrophe, en direct. Dans les faits, quatre avions ont été détournés et deux se sont écrasés sur les tours jumelles, situées à New York.

Outre le bilan de victimes, que dire du traumatisme qui hantera le pays et qui aura de lourdes répercussions sur la géopolitique du Moyen-Orient ? Lors des deux années suivantes, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan militairement parlant, pour tenter d’en déloger les talibans. En 2003, les États-Unis auront encore envahi l’Irak. Des investigations auront conclu que l’organisation terroriste Al-Qaïda était responsable de ces attaques aux États-Unis. Cependant, de nombreux contradicteurs ne cessent d’évoquer le fait que les États-Unis ont caché des choses. Et si les tours jumelles avaient été démolies avec des explosifs, tandis que le pentagone aurait été frappé avec un missile à la place d’un avion ?

Le 11 septembre est-il un complot ?

Actuellement pourtant, il n’y a pas la moindre preuve d’un éventuel complot au sein du gouvernement Américain. La version de l’attaque d’Al-Qaïda est pourtant bien corroborée. D’autant que cette dernière est prouvée par de très nombreux éléments matériels et autres témoignages. En outre, les archives classées ne pourraient pas apprendre de nouveaux faits, à l’image du naufrage du Titanic, de l’assassinat de Kennedy, ou encore du premier pas de l’homme sur la lune. Bien que des nouveaux documents sont apparus, rien n’aura été bouleversé. Jusqu’à ce que l’ancien Président puisse éventuellement avouer que le 11 septembre n’était qu’un complot, il faudra considérer que le 11 septembre n’était tout simplement pas un complot.

Partager : Twitter

Facebook