Choisir un prénom pour son garçon, ce n’est pas évident. Pour avoir des idées de prénoms, voici les références de cette année, avec les 5 prénoms de garçon les plus populaires dans les maternités.

En matière de prénoms, la référence c’est l’Officiel des prénoms. Ce baromètre permet de trouver les meilleures idées pour donner un prénom à un bébé. Retour sur les 5 prénoms de garçon les plus populaires cette année.

Lucas

Malgré une légère baisse après de nombreuses attributions en 2002 (pas moins de 9 425), le prénom Lucas reste néanmoins populaire chez les garçons. Il arrive à la cinquième place et est un dérivé du grec leukos. Cela signifie « brillant« .

Léo

Le prénom Léo est issu du Latin et signifie lion. Il y a deux années, ce prénom était d’ailleurs le plus populaire en France, mais aura maintenant reculé à la quatrième position. Cependant, il reste toujours l’un des prénoms les plus populaires, et fait partie des prénoms les plus portés en France.

Jules

Référence parfaite à l’empereur romain Jules César, Jules arrive troisième du classement des prénoms de garçon les plus populaires. En 2015, et selon l’Officiel des prénoms, 66 000 garçons ont porté ce prénom.

Raphaël

Place à la deuxième place des prénoms les plus portés par les garçons. Ici, Raphaël a des origines hébraïque, et se traduit par guérison de Dieu. Raphaël fait aussi partie des 50 prénoms les plus portés.

Gabriel

Clairement indétrônable. Le prénom Gabriel est, chez les garçons, le prénom qui n’aura eu de cesse de grimper en popularité depuis la fin des années 1970. Ce dernier, issu de l’hébreu, signifie force de Dieu. Ce même prénom connaîtra un pic de popularité incroyable en 2016, avec pas moins de 5 869 nouveaux-nés nommés Gabriel.

En vidéo, des idées de prénoms de garçons tendance

Besoin d’inspiration pour choisir un prénom de garçon ? Voici en 2 minutes une vidéo remplie d’idées de prénoms.

Partager : Twitter

Facebook