La carte des radars, partout en France

Beaucoup de véhicules ont été flashés entre juillet 2017 et juillet 2018 ; une très nette augmentation.

Bien sûr, il est possible de ne pas se faire surprendre. Pour cela, il suffit de préparer son trajet grâce à la carte officielle des plus de 3 000 radars implantés sur le territoire.

Cela n’a rien d’illégal. En effet, la carte est officielle et consultable sur le site de la sécurité routière. Dans les faits, le nombre de véhicules flashés par des radars a explosé en un an, entre juillet 2017 et juillet 2018. C’est une source de la sécurité routière qui évoque ce constat. Mais également le fait qu’il y a une forte hausse de radars détériorés. Toujours par rapport à la même période, le nombre de flashs a été multiplié par 2,1, ce qui fait 260 000 flashs supplémentaires. Au total, le chiffre grimpe à 500 000 flashs, un record. En partie responsable de cette hausse des flashs ? L’abaissement de la vitesse maximale sur les routes nationales à 80 kilomètres par heure, au lieu de 90 km/h.

Les informations de la carte des radars

La carte de l’intégralité des radars implantés est consultable sur le site de la sécurité routière. En cliquant sur les différents pictogrammes, l’utilisateur pourra accéder à de nombreuses et multiples informations sur ces radars. Ainsi, il est possible de découvrir l’emplacement précis des radars ; routes, communes et départements par exemple. Mais également le type de radar installé. Est-il fixe ? Classique ? Ou à double-sens ? Flash-t-il la vitesse moyenne ? Ou est-il plutôt un flash de feu rouge ? Enfin, toujours sur la carte, il est possible de découvrir la vitesse maximum autorisée sur le tronçon survolé. La carte est mise à jour tous les deux mois.

