Que se passe-t-il quand un feu d’artifice explose ?

Lorsqu’un feu d’artifice est lancé, il y a cinq étapes cruciales avant que ce dernier explose

Pour mener à bien une explosion d’un feu d’artifice, la science est rudement mise à l’épreuve. Et cinq étapes sont importantes avant de voir le feu d’artifice exploser.

Dans un premier temps, c’est une base de poudre noire qui est allumée pour envoyer le feu d’artifice dans le ciel, et pour allumer une mèche qui s’appelle l’espolette. Lorsque le feu d’artifice atteint son point le plus culminant, la mèche qui est enflammée viendra déclencher une charge explosive, agissant comme de la poudre à canon. Cette même charge viendra exercer une importante pression sur la quantité de produits chimiques, sur le carburant, et sur la colle. À l’intérieur des feux d’artifice, des sortes d’étoiles colorées contiennent des éléments s’embrasant dans des couleurs vives qui exploseront dans les airs. Ce sont des bombes qui sont utilisées à la place des fusées pour propulser les feux d’artifice. En effet, ces dernières sont plus sûres que les fusées, qui peuvent changer de direction lors de l’ascension.

L’intégralité du processus

La charge de décollage permettra de propulser la bombe vers le haut une fois la poudre allumée. Ensuite, l’espolette viendra allumer la charge d’éclatement lorsque la bombe est en l’air. La charge d’éclatement explosera afin de libérer les étoiles d’une façon bien précise et prévue. Ces dernières éclateront ensuite en différentes couleurs. Enfin, le carton contenant le tout retombera sur une zone dédiée sur la terre ferme, en morceaux carbonisés. À savoir également, que le son entendu lors de l’explosion est un bang sonique. Celui-ci se produit lorsque les gaz dans la coquille se répandent plus vite que la vitesse du son.

