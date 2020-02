Des façons étonnantes de couper ces 3 fruits

Il existe de nombreuses astuces pour couper des fruits. Et ces dernières sont parfois impressionnantes.

Les fruits sont nombreux et il y a toujours de quoi trouver son bonheur pour parvenir à respecter la fameuse règle des 5 fruits et légumes par jour. Fruits acides ou pleinement sucrés, ces derniers ne sont pas toujours faciles à couper de la meilleure des façons.

Pour une mangue, diverses techniques sont utilisées pour faciliter l’accès à la chair, comme celle qui consiste à couper la mangue, avant d’utiliser une cuillère. Grâce à la cuillère, il est alors possible de réaliser des portions directement dans le saladier. Ce qui offre un gain de temps considérable. Couper la mangue en tranche et tirer sur la peau à la main est également très efficace.

Des fruits pas toujours faciles à couper

Bien qu’une grenade est un fruit très bon, l’éplucher peut être un vrai calvaire. Pourtant, une technique simple est, là aussi, de mise. Cette dernière permet d’éplucher la grenade sans efforts, et de profiter rapidement des bienfaits de ce fruit acide et sucré. Il suffit de faire quelques incisions sur le haut du fruit et sur les côtés, puis de tirer pour en délivrer le contenu. Et le tout, sans salir le plan de travail.

Enfin, le kiwi est très apprécié également, et quelques façons de couper ce fruit se démarquent. Une fois le kiwi coupé en longueur, un verre sera capable de retirer la peau restante du kiwi. En coupant les deux extrémités du kiwi, une cuillère pourra se glisser sous la peau afin d’en extraire un maximum de fruit, sans avoir un restant de peau.

