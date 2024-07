Le couple Ben Ali remplace le couple princier de Monaco

Le quotidien prestigieux, La Tribune De Genève, TDG pour les intimes, s’est pressé de publier la liste des invités au mariage du prince Albert II et Charlene Wittstock. Avec ou sans vérification, les faits sont là et la photo du couple princier s’est vue remplacée par celle du couple Ben Ali.

Certes la faute est humaine mais il y a quand même des limites! Le personnel du TDG vérifierait-il les articles avant leur parution? Telle est la question, surtout que l’article a été publié le 1er juillet et la photo y figure encore. A croire que la modification des articles n’est plus possible pour la Tribune De Genève ou qu’ils sont tous en vacances.

La légende de la photo indique que c’est “Le couple princier jeudi dans les tribunes du stade Louis-II, lors du concert des Eagles qui a lancé les festivités liées au mariage.”

