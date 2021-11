Flash Mob d’aérobic dans une prison au Pérou

Le 14 Juin dernier, à Pérou, la prison Lurigancho a fait un buzz mondial.

24 heures après l’évasion de 5 détenus de cette prison, une séance d’aérobic a été organisée par 1200 détenus dans le but d’entrer au Guiness Book des records.

Au lieu des habits ordinaires d’aérobic, les détenus ont préféré porté des maillots de basket flashy tout en s’exerçant sur une musique Techno. Avec les caméras braqués sur eux pour la première fois, ils ont assuré un show exemplaire.

Il faut dire que 24 heures avant cette séance de sport spectaculaire, la prison a été le théâtre d’un autre record : cinq criminels – faisant partie des plus dangereux du Pérou – sont parvenus à s’échapper en même temps. D’après Le Point, ils ont réussi à s’évader de la prison par un moyen très osé et surtout provocateur… la porte de sortie ! Ni vu ni connu, ils étaient habillés d’un costume et se sont fait la belle à l’heure des visites.

Le directeur de la prison, le lieutenant Tomas Garay, s’est voulu plutôt rassurant en déclarant à la presse : « Cette prison était considérée comme une des plus dangereuses du pays, la moitié de l’enfer se trouve ici, mais maintenant le comportement des prisonniers a changé avec la pratique quotidienne de l’aérobic« .

En effet, pour mener à bien ce projet, les détenus ont fait trois heures de sport par jour pendant plusieurs semaines. Une pratique qui a eu des effets bénéfiques sur leur comportement : « Il n’y a plus de crimes à l’intérieur de la prison, maintenant les détenus sont plus actifs, c’est une grande thérapie », a ajouté le lieutenant.

