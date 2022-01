Une lame de rasoir dans un sandwich Burger King

En

, dans un des plus appréciés fast food des Etats-Unis, une femme de 46 ans a découvert une lame de rasoir dans son sandwich Burger King.

L’incident a été rapporté par la chaine américaine ABC a eu lieu il y a quelques jours. Yolanda Orzco a commandé un hamburger. Avant d’en prendre une bouchée, elle a voulu vérifier s’ils lui ont mis les oignons comme elle l’a demandé ou pas. A sa surprise, elle découvert une lame de rasoir dissimulée entre la viande du burger et la tranche de fromage.

Elle a directement appelé la police. Au téléphone, les policiers ont cru que c’était une blague, chose que beaucoup de jeunes ne cessent de leur faire. Mais à leur surprise, à leur arrivée dans le Burger King en question, ils découvrent bel et bien une lame de rasoir dans le sandwich ainsi que d’autres lames dans la cuisine près de la nourriture.

Cependant, étant donné qu’il n’y a pas eu d’infraction notable, le département de police de Willits a arrêté les investigations, concluant à une négligence du personnel. Et même Burger King se déleste d’une part de la responsabilité en précisant que ce restaurant était franchisé, c’est à dire qu’il n’était pas géré par le staff de chez Burger King.

Peu après, c’est le département environnemental du comté de Mendocino qui a mis les pieds dans le plat. Ils exigent une meilleure formation du personnel ainsi qu’un système de référencement et de stockage concernant les lames de rasoirs. Dans une déclaration officielle, Burger King a souligné que la sécurité alimentaire était « la première priorité » du groupe. Mais que ses franchisés « étaient responsables de l’application de ces politiques et de la mise en avant des procédures adaptées auprès de tous leurs personnels« . Le management du restaurant a par la suite contacté Yolanda pour trouver un accord à l’amiable. « Ils m’ont contacté et m’ont demandé ce dont j’avais besoin. Mais pour le moment, je suis vraiment paranoïaque. »

Partager : Twitter

Facebook