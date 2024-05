Coca Cola sharing can : Partagez avec vos copines et vos potes !

Encore plus créatif, encore plus innovant ! Allant encore plus loin dans son concept de “Partage”, la marque aux 66 millions de fans sur Facebook vient de sortir une idée vraiment originale.

Le concept de « Partagez un Coca Cola » a été initié travers toute la France dès le mois de mai. En partageant des bouteilles de Coca-Cola avec le noms de vos copines et de vos potes. Pour se faire, la compagnie a sélectionné 150 prénoms pour les afficher sur la boisson.

Toutefois, relançant le concept de « Partage », Coca-Cola a créé une canette qui se divise en deux. Les consommateurs peuvent donc diviser, simplement, leur canette de 33cl en deux afin de la partager avec leurs amis.

Une idée qui mérite d’être, elle aussi, partagée !

J’aime ça : J’aime chargement…