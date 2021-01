Holocauste : Des Imams prient à Auschwitz

Venus des quatre coins du monde, des Imams ont prié ensemble pour les victimes de l’Holocauste. Ces Imams se sont prosternés face contre terre devant le Mur de la Mort de l’ancien camp d’extermination d’Auschwitz installé par l’Allemagne nazie dans le sud de la Pologne.

Témoignant la fusillade de milliers de détenus, ce mur gris criblé de trous est aujourd’hui orné de fleurs, tout proche de la tristement célèbre inscription « Arbeit macht frei » (le travail rend libre) au dessus du portail d’entrée du camp.

A cette occasion et tournés vers la Mecque, les chefs religieux musulmans de Bosnie, d’Inde, d’Indonésie, de Jordanie, des Territoires palestiniens, d’Arabie Saoudite, de Turquie et des Etats-Unis ont récité ensemble une prière pour les défunts de l’Holocauste.

Après avoir visité les chambres à gaz et les fours crématoires, l’imam Mohamed Magid, président de la Société Islamique d’Amérique du Nord (ISNA) a déclaré à l’AFP « Que dire? On reste sans voix. C’est au delà de l’imaginable ».

« Aujourd’hui, que ce soit en Europe ou dans le monde musulman, j’en appelle à l’humanité: plus jamais de racisme, pour l’amour de Dieu, plus jamais d’antisémitisme, pour l’amour de Dieu, plus jamais d’islamophobie, pour l’amour de Dieu, plus jamais de sexisme, pour l’amour de Dieu … Assez, assez! », a-t-il ajouté.

Barakat Hasan, imam palestinien de Ramallah, a commenté de son côté « Quand j’ai vu ce qui est arrivé aux gens ici, j’ai essayé de retenir mes larmes, c’est très difficile de voir qu’autant de gens ont été tués sans raison ».

Ajoutant « Je suis de Palestine et mon peuple souffre depuis 65 ans maintenant, alors bien sûr je ressens ce que d’autres ont pu souffrir« .

Etant un temps fort du programme de ce voyage consacré à la mémoire des génocides et à la prévention des crimes contre l’humanité, cette visite à Auschwitz a été chargée d’émotions.

