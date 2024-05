Un site de rencontre pour détenus? Ils l’ont fait !

Offrir la possibilité aux détenus de rencontrer des célibataires de l’extérieur? Vous allez être surpris !

Les Suédois l’ont fait! Ils ont crée un site fonctionnant comme Messenger. Ne pouvant pas accéder à Internet durant la période de rétention, PrisonMatch propose aux prisonniers d’écrire des messages électroniques et de leur transmettre les réponses par courrier. C’est ensuite le service de probation qui va décider si il y a une rencontre ou non entre les membres.

Des règles strictes gèrent le site afin d’assurer des limites aux liberté de ses membres. Valbona Demira, fondatrice de PrisonMatch, cite que les condamnés pour viol ou pédophilie ne sont pas acceptés.

Mais, paradoxalement les meurtriers le sont! Incroyable, non? La fondatrice déclare, lors d’un entretien accordé au quotidien Suédois Göteborgs-Posten : « Nos meurtriers ont tous plus de 18 ans, et si l’on sélectionne un meurtrier, c’est un choix délibéré« .

toutefois, pour avoir la chance de peut-être trouver son âme sœur, l’innovation n’est pas vraiment gratuite… Seulement 200 euros/an pour les prisonniers… Selon la fondatrice, les prisonniers déclarent être en manque d’amour! Et 200 euros par an n’est pas si cher pour dénicher celle qu’ils pourraient voir à la sortie ?



La question : est ce que ce site s’est avéré utile ? Pour l’instant 9 abonnés sur Twitter et 10 personnes sur la page Facebook… Affaire à suivre !

J’aime ça : J’aime chargement…