Espagne: Saisie de plus de 52 tonnes de haschisch

La police espagnole a annoncé dimanche avoir découvert plus de 52 tonnes de haschisch dans un entrepôt à Cordoue, dans le sud de l’Espagne, soit la plus importante saisie en Espagne et un record également en Europe.

Il s’agit de la plus importante quantité de haschisch saisie dans notre pays, après les 36 tonnes découvertes en 1996 dans un bateau battant pavillon panaméen dans le port de Marin, en Galice (nord-est), selon un communiqué de la police.

Les 52,6 tonnes de haschisch étaient entreposées dans un hangar d’une zone industrielle de Cordoue, selon la même source.

La police a pu localiser cette cargaison grace au témoignage d’une personne qui se trouvait dans la zone pour chercher une machine et a surpris plusieurs personnes qui avaient sans doute l’intention de dérober les ballots de haschisch, précise le communiqué.

La police n’a pas fourni de plus amples détails sur l’opération, renvoyant à une conférence de presse qui aura lieu lundi à Cordoue.

La garde civile avait déjà fait état vendredi de la saisie le 27 avril d’un chargement de 32 tonnes de haschisch dissimulées dans un poids lourd en provenance du Maroc.

Samedi, la police espagnole avait également fait état du démantèlement d’un réseau de culture et de trafic de marijuana entre l’Espagne et les Pays-Bas, avec l’arrestation de 21 personnes et la saisie de plus de 13.000 plants de marijuana, soit la plus grande prise de ce genre en Espagne.

L’Espagne est la principale porte d’entrée pour toute l’Europe des cargaisons de drogue en provenance d’Afrique et d’Amérique latine et détient le record européen pour les saisies de cocaïne et de haschisch.

En 2012, la police espagnole a saisi 20,7 tonnes de cocaÏne, soit 24,9% de plus qu’en 2011, et 325,5 tonnes de haschisch, un chiffre en baisse de 8,5% par rapport à l’année précédente, selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur.

Ces chiffres constituent 73,69% du haschisch et 41,21% de la cocaïne que les trafiquants ont tenté d’introduire en Europe en 2012, avait précisé le ministre de l’Intérieur, Jorge Fernandez-Diaz, en présentant ces données.

