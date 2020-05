Récupérer 3 mois d’abonnement gratuit à Amazon Music Unlimited

Vous pouvez profiter de l’offre d’Amazon Music Unlimited : 3 mois gratuits offerts. La promotion est très simple à récupérer : il vous suffit de créer votre nouveau compte Amazon Music ici.

Ecouter Amazon Music Unlimited gratuitement

Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités avec plus de 60 millions de titres à écouter partout. Ce service fournit un accès aux derniers albums, et a ceux de légende ainsi qu’à un vaste choix de playlists et de radios. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer leur musique ou la télécharger pour une écoute hors-ligne.

Avec Alexa, les clients Amazon Music Unlimited peuvent contrôler leur musique directement à la voix. Demandez simplement à Alexa de vous jouer n’importe quel chanson ou artiste. Si vous ne savez pas quoi écouter et êtes à court d’idées, alors demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure piste correspondant à votre humeur, à l’instant, ou encore à un style ou une période musicale particulière ! Cliquez ici pour récupérer votre abonnement Amazon Music.

