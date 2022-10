Le Top 3 des séries, films et émissions à ne pas manquer sur Netflix

A la recherche d’idées de séries, films ou émissions à voir sur Netflix? Voici une sélection des 3 programmes qui cartonnent le plus en terme d’audience. Pour faire suite à notre article sur le top 10 des programmes de Netflix.

3. The Highwaymen

Le principal avantage de The Highwaymen ? La présence de Kévin Costner. Ce film qui reprend l’histoire de Bonnie et Clyde connait un véritable succès sur Netflix, avec une place sur le podium des contenus du moment.

2. The Perfect Date

S’il existe un genre qui ne s’essoufflera jamais, c’est bien la comédie romantique. Et The Perfect Date surfe sur la vague. Le film – adaptation du roman The Stand-In – a fait mouche sur la plateforme, en atteignant la deuxième place de contenu le plus regardé de Netflix.

1. Our Planet

Voilà le contenu le plus regardé sur Netflix. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation : la série documentaire Britannique Notre Planète arrive en tête des séries, émissions et films de la plateforme. Cette série permet de découvrir la beauté de la planète, et l’impact du changement climatique, à découvrir sur Netflix sans attendre.

Besoin d’autres idées de programmes à regarder ? Découvrez notre liste des 10 émissions, films et séries Netflix les plus regardés de la plateforme.