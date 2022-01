Le 3e épisode de l’émission À vos pinceaux à voir sur France 2 : Replay vidéo concours d’art > Pour la chaîne France 2, l’on poursuit tranquillement la diffusion de sa nouvelle émission qui se nomme À vos pinceaux. Cette dernière permet de mettre en lumière un concours d’art assez spectaculaire et apprécié.

Pour le 3e épisode de l’émission À vos pinceaux sur France 2, Marianne James retrouve les six candidats qui sont toujours présents dans ce concours d’art.

Lors des nouvelles épreuves de la soirée, ces candidats n’hésiteront alors pas à nous faire part de leur grand ; mais surtout nombreux, talent. Rappelons que l’émission À vos pinceaux est le premier grand concours télévisé, spécialement destiné aux artistes amateurs, et que de nombreux secteurs sont représentés.

Au fil des diffusions sur France 2, les téléspectateurs pouvaient alors découvrir pas moins de dix candidats passionnés de peinture et de dessins, et âgés de 17 à 63 ans.

Le 3e épisode de l’émission À vos pinceaux à voir sur France 2 : Replay vidéo concours d’art

Ces derniers étaient, dans un premier temps, sélectionnés parmi près de 2 000 candidats, et ils sont crêpiers, pédopsychiatres, étudiants, retraités, ou encore plombiers, mais ils partagent tous et toutes la même passion pour la peinture et l’art en général.

Sachez que le 3e épisode l’émission À vos pinceaux est à voir sur France 2 à partir de 20 heures 55. Si vous le préférez, le replay vidéo du concours d’art est visible sur Internet.

Chaque semaine, les candidats sillonnent les nombreuses routes de France pour réaliser diverses épreuves, allant de la plus classique, à la plus originale. Alors que deux candidats quitteront l’aventure à l’issue de chaque émission d’À vos pinceaux, le grand gagnant, quant à lui, pourra exposer ses toiles au Grand Palais, situé à Paris.

Pour départager les candidats, l’on retrouve deux grands noms de l’art, Bruno Vannacci, artiste-peintre et professeur d’arts appliqués, et Fabrice Bousteau, journaliste et rédacteur en chef de Beaux Arts magazine.

Partager : Twitter

Facebook