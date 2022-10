Serge Reggiani ma liberté le documentaire sur France 3

Serge Reggiani ma liberté ce 12 octobre sur France 3 > Place à une nouvelle soirée documentaire sur France 3, qui se penche désormais sur l’incroyable Serge Reggiani, au destin bien heureux.

Serge Reggiani est tout un symbole ; avant d’être le chanteur que l’on connaît aujourd’hui grâce à des succès indémodables comme les albums « Rupture » en 1971, « Le Vieux Couple » en 1972, « J’t’aimerais » en 1979, ou encore « 70 balais » en 1992, Serge Reggiani ; comédien émérite, s’est d’abord fait un nom au cinéma.

C’est après une brève expérience comme apprenti coiffeur, que le jeune Italien intègre le conservatoire des arts cinématographiques, puis le conservatoire national d’art dramatique.

Grâce à son parcours, l’on retrouvera Serge Reggiani au sommet de son art dans « Il y a des jours… Et des lunes » et « Le bon et les Méchants », de Claude Lelouch, mais également dans « Vincent, François, Paul et les autres », de Claude Sautet cette fois-ci.

Sa carrière au cinéma lui vaudra d’ailleurs de belles rencontres amicales et amoureuses, avant de se tourner finalement vers la chanson, dès 1964.

Sachez qu’il vous est possible de voir Serge Reggiani ma liberté ce lundi 12 octobre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

Solitaire, tout en cherchant le contact, souriant, mais sombre, Serge Reggiani était complexe et passionnant à la fois. Pour cette soirée, l’émission fait appel à beaucoup de personnalités pour retracer le parcours de cet homme, amoureux de la liberté qui l’aura toujours guidée.

L’on retrouve alors Anouk Aimée, Michel Bouquet, Michel Piccoli, Claude Lelouch, Jean-Loup Dabadie, mais également sa dernière épouse et sa fille.