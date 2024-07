Le Rock On Fire aura lieu à la Couple d’El Menzah

Attendu depuis quelques mois après une première annonce des groupes étrangers et une sélection des groupes tunisiens, le festival Rock On Fire, prévu pour le 3 septembre 2011, entre dans sa dernière ligne droite.

Comme nous vous l’avons promis pour les détails du festival, notamment le lieu qui hébergera cette journée musicale, nous vous annonçons que la première édition du Rock On Fire in Tunisia aura lieu à la Coupole d’El Menzah pour pouvoir accueillir les passionnés de la musique Metal et les fans des différents groupes.

Rappelons que les groupes tunisiens sélectionnés par le public sont Deadmoon et Flagellation que vous pouvez découvrir en vidéo sur cette page. Quant aux groupes étrangers, Neaera, Visions of Atlantis et Graveworm seront au rendez-vous.

En même temps, le prix des tickets a été fixé à 30 dinars pour toute la journée. 30 dinars pour assister au moins à 5 groupes, 3 étrangers et 2 tunisiens avec la possibilité d’une 4eme groupe français qui pourrait rejoindre les Rockerz.

Rendez-vous donc le 3 septembre 2011 à la Couple d’El Menzah pour passer une journée Rock’n’Roll. Keep rockin’ sur Tixup!

J’aime ça : J’aime chargement…