Un film dont quasiment tout le monde n’a cessé d’en parler. On en parle sans vraiment l’avoir vu, mais on se demande où on en a entendu parler. « Plus jamais peur » faisait en fait partie de la sélection des films tunisiens projetés au Festival de Cannes de cette année. Réalisé Par Mourad Ben Cheikh, produit par Habib Attia et Cinetelefilms, et avec la participation de Radhia Nasraoui, Lina Ben Mhenni, Karem Cherif, Hamma Hammami, Chaima Issa Cherif et Sadok Mhenni.

Ce film de 74minutes sera dans les salles de cinéma de Tunis (CinémAfricArt), d’El Manar (Amilcar), et de la Marsa (L’alhambra).

Synopsis: La révolution tunisienne vue à travers trois destins individuels : la blogueuse Lina Ben Mhenni, petit bout de femme qui a osé défier le régime Ben Ali en relatant dès le début sur son blog le mouvement de révolte parti de Sidi Bouzid ; l’avocate Radhia Nasraoui, farouche défenseuse des droits de l’homme, qui a payé cher son engagement, tout comme son mari souvent emprisonné ; et enfin le journaliste Karem Cherif, homme de plume ayant pris le gourdin lors des journées terribles qui ont suivi le départ de Ben Ali pour défendre son quartier avec le soutien de sa famille… Un dénominateur commun à ces histoires : la peur, celle que connaissait tous les tunisiens, celle qui régissait leur vie, celle qui a laissé des séquelles sur une population tunisienne exsangue. Et face à elle aujourd’hui, un cri unanime : plus jamais peur !

« Aujourd’hui, un drapeau tunisien orne mon salon et l’hymne national que je chante a un tout autre goût, celui de la liberté. Je suis finalement citoyen et je l’exprime pleinement, je suis cinéaste et je l’assume pleinement. Les peurs que j’évoque étaient aussi les miennes, c’étaient celles de la plupart des Tunisiens. Le courage, que certains des intervenants dans ce documentaire n’ont cessé de démontrer, est aujourd’hui le courage de tous les tunisiens ».

« Mourad Ben Cheikh ».

Les horaires de la projection dans la salle CinemAfricArt seront à 13H, 15h30 et 18h30.

Ne ratez pas l’occasion de voir un vrai bon film sur la révolution tunisienne !

