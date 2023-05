Interview exclusive de Sarah Layssac du groupe Arkan

Arkan, un groupe de Rock composé de jeunes artistes algériens et marocains qui ont sorti un premier album intitulé « Hilal » en 2008 pour arriver actuellement au deuxième du nom de « Salam » (Paix). Sarah Layssac, la chanteuse du groupe a accordé à Tixup.com une interview durant laquelle elle nous fait découvrir une jeune artiste ambitieuse qui a fait carrière dans le metal et qui espère continuer sur cette bonne lancée qui dure depuis des années. Elle s’appelle Sarah Layssac, originaire de l’Algérie et a choisi de faire carrière dans le metal.

Tixup: Sarah Layssac, un nom déjà connu en France pour vos prestations musicales ainsi que vos rôles au cinéma. Au-delà de ça qui est Sarah Layssac ?

Sarah Layssac : Je voulais tout d’abord vous remercier pour cette interview, car j’en suis ravie ! Pour ce qui est de Sarah Layssac, pour commencer je suis une jeune femme franco-algérienne, née à Skikda en Algérie, une jeune femme qui toute jeune a été contrainte de partir de son pays natal, de fait en grandissant je suis devenue une personne plus que fière de mes racines, et passionnée par l’art de chanter et de jouer. La femme en devenir que je suis n’est pas encore très sure d’elle, en revanche ce qui est sure c’est que j’ai quelque chose à donner dans l’art, c’est le meilleur moyen d’expression pour moi.

Tixup: Quelles étaient vos influences musicales ?

Sarah Layssac : Plusieurs, petite j’écoutai Nina Hagen, Queen, Pink Floyd… beaucoup de rock et d’opéras classiques. Bien entendu je me souviens encore du son de la radio qui raisonne au sein de la maison familiale de Skikda avec des chansons d’Oum Kalthoum, ou Faïruz, deux artistes femmes que j’admire au plus haut point. Les femmes émancipées me charment, je suis une très grande admiratrice de la belle Dalida et de sa musique aussi.

Tixup: Comment aviez-vous rejoint le groupe Arkan ?

Sarah Layssac : Cela s’est fait avec le temps et je dois dire aussi, relativement naturellement ; Je faisais, à l’époque de la rencontre avec Arkan, parti du groupe de thrash metal The Outburst, dans lequel j’étais frontwoman.Le groupe Arkan m’a alors proposé un jour d’effectuer quelques voix sur leur 1er album, Hilal, puis j’ai commencé à faire quelques apparitions en tant que guest sur scène avec eux, puis sur des tournées (avec Septic Flesh, et Orphaned Land), finalement nous en sommes arrivés à la conclusion que nous aimerions davantage travailler ensemble ; Ma présence vocale sur notre nouvel album Salam en témoigne d’ailleurs.

Tixup: Rejoindre un groupe de Metal était un de vos objectifs pour votre carrière musicale ?

Sarah Layssac : Oui, ça on peut le dire ! A l’époque de mon adolescence j’écoutais pas mal de metal, et comme je chante depuis toute jeune, je prenais un immense plaisir à reprendre tout et n’importe quoi, pourvu que cela eut été du metal (Metallica/Sepultura/Samael/Korn/Limp Bizkit…), comme à l’époque je vivais à Mayotte ( dans l’Océan Indien) il me paraissait évident que le jour où je rentrerai en France, j’intégrerai un groupe de metal, car je trouvais qu’il n’y avait pas suffisamment de femmes leadeuses dans ce monde, je trouvais cela dommage et surtout je ne comprenais pas pourquoi !Il fallait faire quelque chose, la femme pouvait donner elle aussi davantage au monde du metal.

Arrivée en France j’ai entendu parler d’un petit groupe pas loin de chez moi qui cherchait un chanteur, j’ai foncé, je suis allé à l’une de leur répète, j’ai fait des variations vocales sur Refuse/Resist de Sepultura, évidement ces garçons cherchaient un autre garçon pour chanter dans leur groupe, mais l’un d’eux s’est dit que ce serait peut-être bien finalement, une fille, certes ce fut un parti pris, le groupe est devenu The Outburst !Pendant 8 ans, j’ai été heureuse de enfin être ce que j’avais envie d’être : une femme dans le metal, qui témoigne du fait que nous aussi avons notre place sur scène, nous aussi nous pouvons être tantôt thrash et fortes, tantôt sensuelles et avenantes… Donc oui le metal occupe une place assez conséquente dans ma carrière musicale, pour toutes les raisons énumérées plus haut…

Tixup: Etant d’origine Algérienne, aviez-vous rencontré des obstacles pour percer dans le domaine artistique ?

Sarah Layssac : Au contraire, être algérienne est une richesse, j’ai la chance de parler ma langue maternelle relativement couramment, « l’arabe des rue comme on dit », je trouve que comme toutes les cultures nous avons à apporter notre pierre à l’édifice dans le domaine artistique ; et encore, je trouve que le monde arabe ne s’est pas encore suffisamment imposé dans ce domaine, alors qu’il porte en lui une vaste culture, intéressante et belle . Dans le monde du cinéma on sent de plus en plus cette ascension de l’influence du monde arabe, avec des réalisateurs et d’acteurs en émergence, et ce n’est que le début je pense.

Tixup: Envisagerez-vous une carrière solo pour chanter en arabe ?

Sarah Layssac : Oui j’aimerai faire quelque chose d’autre avec ma voix, mon bagage artistique et ma culture franco-algérienne, cela viendra avec le temps ; pour le moment je me réjouis de vivre de mon métier de comédienne chanteuse, d’effectuer mes premiers pas dans ce monde de l’artistique. Oui je sens qu’au fond de moi j’ai des choses à dire et à exprimer, donc cela viendra avec le temps.

Tixup: La Tunisie, voisine de l’Algérie, a vécu un évènement qui a bouleversé tout le peuple. Que pensez-vous de cette révolution du 14 Janvier 2011 ?

Sarah Layssac : D’ici, donner son avis sur ce type d’évènements n’est pas toujours évident, et puis les medias vous montrent un peu tout ce qu’ils veulent. C’est un évènement nécessaire et qui devait arriver, le peuple tunisien, est dans une sorte d’entre deux : d’un côté la dictature et le traditionalisme, de l’autre une population jeune, majoritairement au chômage et dans le besoin. Etre gouvernée par une seule personne qui de surfait applique une politique de dictature et policière, est un rempart a l’évolution de ce peuple. Je trouve que le soulèvement d’un peuple est un symbole très fort de désir de changements radicaux. Certes je déplore les nombreuses victimes, et la violence que cela a pu engendrer, et espère profondément que les choses évolueront dans le bon sens pour le monde arabe.

Tixup: La scène de Metal Tunisienne devient de plus en plus importante et on reçoit chaque année des groupes assez connus mondialement, seriez-vous tentés de jouer avec votre groupe en Tunisie ?

Sarah Layssac : Bien sûr !avec grand plaisir même ; nous avions eu le plaisir de jouer au 2J Rock en 2008 à Tunis, le public est si accueillant chez vous ! On ressent tout simplement cette envie d’écouter de la musique et de s’amuser ! Arkan joue une musique qui mélange metal et musique oriental, de ce fait joué dans les pays arabes pour nous, est un honneur.

Tixup: Une voix féminine dans le Metal, on en voit rarement. Avez-vous un message pour les jeunes filles qui aimeraient suivre cette voie ?

Sarah Layssac : J’ai envie de dire à ces jeunes filles, que si elles ont envie de le faire, qu’elles y aillent, d’autant plus que le metal féminin commence à faire largement sa place ! Beaucoup de groupes sont à la recherche de chanteuses .Il ne faut pas avoir d’apriori, et se dire que si on veut faire une chose il faut foncer…je ne suis pas une féministe mais je suis beaucoup pour l’émancipation féminine, et considère que la femme est tout simplement l’égal de l’homme.

Tixup: Toute l’équipe de Tixup vous remercie d’avoir répondu à nos questions et on vous souhaite pleins de bonheur et de succès pour votre carrière !

Sarah Layssac : C’est moi qui vous remercie pour votre intérêt, j’espère a très bientôt ! Salutations à toutes les lectrices et les lecteurs de Tixup !